Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Miha Zajc ve Muhammed Gümüşkaya'dan açıklamalar

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 20:07

Fenerbahçe'nin Ankara'da Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Nazım Sangare, Miha Zajc ve Muhammed Gümüşkaya, açıklamalarda bulundu.

YANDAŞ: "GÜZEL GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Maç sonrası TRT Spor'a konuşan Mert Hakan Yandaş, şunları söyledi:

"Takım olarak bir sisteme uymak istiyoruz. Hocamızın oyun planı bana uygun. Aşıladığı özgüven ve iletişimi çok iyi. Taraftarımızın istediği takımı izletmek istiyoruz. İnşallah bu sene şampiyonluğa kavuşacağız. Onlarla birlikte özledikleri Fenerbahçe'yi izletmek için mücadele edeceğiz. Müthiş bir enerji var takımda. İnşallah bu sene güzel günler bizi bekliyor."

SANGARE: "İLK DEFA STOPER OYNADIM"

Maçta bir gol kaydeden Nazım Sangare ise, FBTV mikrofonuna şu ifadeleri kullandı:

"İlk defa stoper oynadım. İdmanlarda denedik ama maçlarda haliyle, farklı mevkide daha zor oluyor. Çok yoğun ve sert idmanlar yapıyoruz. Böyle istekli ve coşkulu devam etmek istiyoruz."

ZAJC: "İYİ ÇALIŞIYORUZ"

Maçta gol kaydeden bir başka isim olan Miha Zajc ise, FBTV'ye yaptığı açıklamada zor bir maç oynadıklarını vurguladı:

"Şu anda hazırlık sürecinin ortasındayız. Bu yoğunluktan dolayı zaman zaman ayaklarımızda yorgunluk hissedebiliyoruz. Zor bir sahadaydı. Hava sıcaktı. İyi oynadık ve golleri bulduk. Takım olarak iyi çalışıyoruz."

GÜMÜŞKAYA: "ÇOK MUTLUYUM"

Fenerbahçe'deki ilk golünü atan genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya ise mutluluğunu "İlk defa Fenerbahçe kariyerimde direkt olarak gole katkı sağladım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.