Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Mbwana Samatta şoku

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Mbwana Samatta, oyundan alındı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:14
Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçında Mbwana Samatta şoku
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de, TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile deplasmanda oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mbwana Samatta, oyundan alındı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında girdiği pozisyonda yerde kalan 28 yaşındaki Tanzanyalı futbolcu, oyuna devam edemedi. Samatta'nın yerine 29. dakikada yeni transfer Serdar Dursun girdi.


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