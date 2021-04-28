Fenerbahçe'de Mesut Özil, Alanyaspor maçında oynayacak mı?

28 Nisan 2021 Çarşamba, 16:17

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın 3 puan gerisinde olan Fenerbahçe sezonun en kritik maçında deplasmanda Alanyaspor karşısına çıkacak. Sarı lacivertli takımda tedavileri devam eden Diego Perotti, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Altay Bayındır ve sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci forma giyemeyecek.

ŞANS BULABİLİR

Fenerbahçe’de devre arasında transfer edilen Mesut Özil uzun süre sonra kamp kadrosuna dahil edildi. Mart ayında Fenerbahçe’nin kendi evinde 1-1 kaldığı Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan 32 yaşındaki yıldız tedavi sürecinin ardından takıma katıldı. Sarı lacivertlilerin (A) takım direktörü Emre Belözoğlu’nun maçın gidişatına göre Mesut Özil’e ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.