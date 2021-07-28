Fenerbahçe'de Mesut Özil'den Joachim Löw açıklaması

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 20:45

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, 2018 yılında bıraktığı Almanya Milli Takımı'nda beraber çalıştığı ve gerilim yaşadığı teknik direktör Joachim Löw'e zeytin dalı uzattı.

32 yaşındaki futbolcu, Alman basınından SID'e yaptığı açıklamada "Joachim Löw'ün Fenerbahçe'ye sempatisinin olduğunu biliyorum. Kendisini önümüzdeki sezon oynayacağımız bir iç saha maçına davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Özil, Löw'ün kendisini 20 yaşındayken milli takıma aldığını belirterek, "Kendisine bunun için minnettarım. Brezilya'daki başarıyı hayatım boyunca unutmayacağım. Kupayı kazanmak, onun çok büyük bir başarısıydı" dedi.

61 yaşındaki Löw, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a forma hediye etmesi ve çektirdiği fotoğraf yüzünden Almanya'da tepkilere maruz kalan Mesut Özil, ülkesinin istediği başarıyı elde edemediği 2018 Dünya Kupası'nın ardından milli takımı bıraktığını açıklamıştı.