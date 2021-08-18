HJK Helsinki'de teknik direktör Toni Koskela ve Tim Sparv, Fenerbahçe maçı öncesi konuştu
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan HJK Helsinki'de teknik direktör Toni Koskela ve Tim Sparv, basın toplantısında konuştu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'nin teknik direktörü Toni Koskela, futbolda her zaman her şeyin olabileceğini ve turu geçmek için mücadele edeceklerini söyledi.
Karşılaşmanın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Fin teknik adam, "Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Birçok önemli oyuncusu var ama futbolda her zaman her şey olabilir. Herkesin şansı var. Bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.
KOSKELA: "FENERBAHÇE'NİN KALİTESİNİ BİLİYORUZ"
Toni Koskela, "Liginiz uzun bir süre önce başladı. Fenerbahçe ise ikinci resmi maçına çıkacak. Bu sizin için bir avantaj mı?" sorusuna ise, "Küçük bir avantaj olarak görebiliriz. Daha önce lige başlamış olup olmamız çok önemli değil. Fenerbahçe'nin kalitesini biliyoruz." şeklinde konuştu.
Koskela, eksik oyuncularıyla ilgili gelen bir soruya ise, "İki sakat oyuncumuz var ama kimler olduğunu söylemek istemiyorum." yanıtını verdi.
SPARV: "MÜCADELE EDECEĞİZ"
HJK Helsinki'nin takım kaptanı Tim Sparv da zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.
Sparv, "Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var, bir çok oyuncusunu tanıyorum. Luis Gustavo ve Mesut Özil'i biliyorum. Novak ile Danimarka'da birlikte oynadık. Kağıt üzerinde Fenerbahçe favori. Kolay bir maç olacağını düşünüyorlar ama biz mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Video Haberler
- Afrin’e füzeli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
- Sulama kanalında ATV ile sörf yaptı
- Çay dağıtan Erdoğan'a gözyaşlarıyla isyan etti
- Canlı yayında anketleri hatırlattı: 'AKP gidiyor'
- İkinci el araç alacaklar dikkat!
- İETT otobüsünde ortalık karıştı!
- Afgan gazeteci: İki defa kırbaçlandım
- 10 metre yürümemek için canlarını tehlikeye atıyorlar
- Çamaşır makinesinin arkasında saklanırken yakalandı
- Kadıköy'de tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Bilim Kurulu üyesinden 'Sinovac' itirafı
- A101, ŞOK ve BİM hakkında çarpıcı rapor
- Ceyhan'dan Alçı'ya zehir zemberek yanıt
- Yeşilçam’ın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Kredi kartlarında büyük değişim kararı
- İmamoğlu, iddialar üzerine harekete geçti
- Mahsun Kırmızıgül'den Afganistan yorumu
- Sert düşüş! Bu pazar seçim olsa tüm dengeler değişecek!
- 25 yaşında, yılda 515 bin dolar kazanıyor
- Peker'den, AKP'li Külünk'e 'Kaseti yayınlarım' tehdidi!