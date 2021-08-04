Fenerbahçe'de Pereira'nın raporu Caner ve Sinan'ın sonunu hazırladı!

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:31

Fenerbahçe Kulübü, Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu. Bu kararın perde arkasında ise Pereira'nın imzası var. Caner'in antrenman ve maçlardaki huzursuzluk olayları, Sinan'ın ise yedek kalmak istememesinin kadro dışılara neden olduğu açıklandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlaması doğrultusunda teknik direktör Vitor Pereira'nın kararıyla iki oyuncunun çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği belirtildi.

Öte yandan, söz konusu oyuncuların gelecek planlamasıyla ilgili çalışmaların yürütüldüğü de ifade edildi.

Caner son olarak hazırlık maçları kadrosuna da alınmamıştı. İki isme kulüp bulması söylendi.



