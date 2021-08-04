Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi

Fenerbahçe'de Caner Erkin için kararı verildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Caner Erkin'den kendisine kulüp bulmasını istendiği belirtildi. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosunda da yer almadı.