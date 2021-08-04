Fenerbahçe'de Caner Erkin için kararı verildi. Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Caner Erkin'den kendisine kulüp bulmasını istendiği belirtildi. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev kadrosunda da yer almadı.
Fenerbahçe'de Caner Erkin kararı verildi
Teknik direktör Vitor Pereira'nın kadroda düşünmediği Caner Erkin'den kendisine kulüp bulmasını istendiği öne sürüldü.
Fenerbahçe'de Caner Erkin konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. İddiaya göre teknik direktör Pereira, yönetime Caner Erkin'i kadroda düşünmediğini iletti. Oyuncuya kendisine kulüp bulmasını söylendi.
TV'lerdeki haberlere göre ise, Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Caner Erkin, Dinamo Kiev ile oynanacak hazırlık maçının kadrosuna dahil edilmedi.
Kaynak: Ajansspor
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