Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı

Serdar’ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

İHA
21 Mart 2021 Pazar, 20:34
Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı
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Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini Marcel Tisserand’a bıraktı.
Süper Lig’de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz sakatlık geçirdi. Maçın 57. dakikasında sakatlanan Aziz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand’a bıraktı. Serdar’ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.


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