Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları
Pazar iznini iptal eden Portekizli hoca taktik üzerinde durdu.
Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Pazar iznini iptal eden Portekizli hoca taktik üzerinde durdu.
Isınma hareketleri ile başlayan idman; pas, istasyon ve top kapma çalışmaları ile sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, Novak ve Sosa çalışmalarını takımdan ayrı sürdüdü.
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