Panathinaikos - Fenerbahçe Beko maçı, tartışmalara sebep oldu
Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz yıl Panathinaikos ile deplasmanda oynadığı maçla ilgili ortaya atılan bir iddia, Yunanistan'da tartışmaya neden oldu.
Turkish Airlines EuroLeague ve ING Basketbol Süper Ligi ekibi Fenerbahçe Beko'nun geçtiğimiz EuroLeague sezonunda Yunan takımı Panathinaikos ile deplasmanda oynadığı karşılaşma, Yunanistan'da tartışmalara sebep oldu.
Yunan basınından Efimerida ton Sintakton'un iddiasına göre 22 Ekim 2020 tarihinde oynanan maç öncesinde Atina Havalimanı'na inen Fenerbahçe Beko kafilesinden dört çalışanın ateşinin yüksek olduğu tespit edildi. Yunan sivil makamları buna rağmen, yapılan telefon görüşmeleri sonucunda kafilenin ülkeye girişine izin verdi.
BAKAN YARDIMCISINDAN SERT TEPKİ
Yunanistan Sivil Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Chardalis, gazeteye dava açtığını duyurdu ve iddialara tepki gösterdi:
"Fenerbahçe kafilesinden dört kişinin ateşinin yüksek çıkmasıyla ilgili bana veya havalimanı yetkililerine bilgi verilmedi. Takım özel uçuşla geldi; evrakları resmi prosedüre, FIBA ve EuroLeague'in sağlık protokollerine göre kontrol edildi. Gelen yolcuların ateşinin ölçülmesi, standart prosedür değil.
Olaya müdahil olduğumuz tek kısım, Panathinaikos'un talebi üzerine takımın ülkeye girişine izin vermemizdi. Zira Türkiye'den Yunanistan'a uçuşlar kapatıldığından beri sadece FIBA ve EuroLeague'in sağlık protokollerine göre izin verdik."
Fenerbahçe kafilesi, Atina seyahati öncesi ve sonrasında Covid-19 testine girmiş, takımın hiçbir üyesinde pozitif sonuca rastlanmamıştı.
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