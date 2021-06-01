Fenerbahçe'nin yeni forma sponsoru Puma oldu
Fenerbahçe, spor malzemeleri üreticisi Puma ile imzaladığı forma sponsorluğu anlaşmasını sosyal medya hesabından duyurdu.
Uzun yıllardır birlikte çalıştığı spor malzemeleri üreticisi Adidas ile olan sözleşmesini uzatmayan Fenerbahçe, Puma ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüp, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ailemize hoş geldin Puma Türkiye" ifadelerini kullandı. Puma ise Fenerbahçe'nin resmi hesabını etiketleyerek "Bu gurur bizim" mesajını paylaştı.
İKİ FORMA 19 TEMMUZ'DA TANITILACAK
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, yeni forma sponsorunu ve forma tanıtım tarihlerini bugün yaptığı basın toplantısında açıklamıştı:
"Yeni sezon sponsorumuz Puma. Adidas'a şükranlarımızı iletiyorum. İş globalleştikten sonra dizayn gibi konularda sıkıntı yaşadık. Esneklik azaldı. Çok dar kalıplara sokulmaya çalışıldık. Daha esnek, daha iyi teklif ve 1. kategori takım olacağı için puma'ya geçtik. İki tanesi 19.07'de, üçüncüsü ağustos ayında beş büyük takımla beraber lansman yapılacak.
Değişik ve enteresan formalar. Bir sonraki sezonun formalarını da önümüze getirdiler. Yaklaşımları değişik. Bunu tercih ettik.
Formalarımız dolu. 1-2 değişiklik oldu. Formalarımız dolu olmasa idi, en geç mart sonu isimleri vermen gerekiyor, son 2 ayda çok büyük, çok farklı değişik enteresan talepler, kol için, sırt için, şort için geldi. Ancak aşağı yukarı aynı sponsorlarla devam ediyoruz. Yeni gelen biri var. Kripto mripto, konuşuruz sonra."
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Ailemize hoş geldin @PUMATurkiye https://t.co/7E2tsL55eO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 1, 2021
Video Haberler
- Peş peşe ortaya çıktı! Cep telefonuna kaydettiler
- Eşiyle tartıştı, kayınbiraderinin aracına çarptı
- Cem Yılmaz nafakanın azaltılmasını istedi
- CHP'li Odabaşı'ndan Tevfik Göksu'ya 'Altıyol' yanıtı
- Trafikte skandal görüntüler! O anları kayda aldılar
- Yanan binanın 2. katından böyle atladı
- Film ekibini taşıyan minibüs kaza yaptı: 9 yaralı
- Polise saldıran şüpheli ayağından böyle vuruldu
- Deprem konut alanında ağaç katliamı
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan sonraki 'cumhurbaşkanı' adayını açıkladı
- Ziya Selçuk, okulların açılacağı tarihi açıkladı
- Sedat Peker'den Doğu Perinçek'in sözlerine yanıt
- Sedat Peker'den Davutoğlu'na yanıt
- 14 mermilik saldırı raftan indi
- Davutoğlu'ndan 'Suriye'ye giden silahlar' açıklaması
- Paranın izini sürdü: Ağar ailesinin diğer işleri
- Erdoğan'dan canlı yayın kararı
- Bakan Gül'den manidar açıklama
- Selvi'nin Erkam Yıldırım 'kulis'i alay konusu oldu