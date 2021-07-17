Fenerbahçe'den ayrılan Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ın gözdesi

17 Temmuz 2021 Cumartesi, 15:07

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayarak kulüpten gergin bir şekilde ayrılan 17 yaşındaki futbolcu Ömer Faruk Beyaz'ın yeni kulübü Stuttgart'ın teknik direktörü Pellegrino Matarazzo ve sportif direktör Sven Mislintat, genç yeteneğe övgüler yağdırdı.

Alman basınından Bild'e konuşan Matarazzo, Beyaz hakkında "17 yaşındaki oyuncunun vücuduna göre çok iyi fiziği var. Topa hakim olması ve nasıl kullanması gerektiğini biliyor. Ayakları hızlı ve olumsuzluklarla nasıl baş edeceğini biliyor. Büyük potansiyeli var." ifadelerini kullandı.

Sven Mislintat ise Fenerbahçe'ye göndermede bulundu:

"Ömer Faruk Beyaz'ın kadroya bedelsiz katılması, bizim için çok iyi. Avrupa'da en çok dikkat çeken oyunculardan biriydi, sıra dışı bir yetenek. Çok talibi olmasına rağmen bu seviyede bir oyuncuyu bedelsiz kadromuza katabildiğimiz için çok mutlu ve gururluyuz."

17 yaşındaki futbolcu, 16 yaşında Fenerbahçe A Takımı ile profesyonel olarak sahaya çıkmış ve takımın kaptanlık pazubandını takmıştı. Ömer Faruk, kulüple sözleşme uzatma konusunda yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı kalmıştı.