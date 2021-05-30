İspanyol basını Fenerbahçe'nin Marcelo ile ilgilendiğini yazdı

30 Mayıs 2021 Pazar, 14:58

Haberi duyuran Mundo Deportivo gazetesi Marcelo'nun geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.

Real Madrid'in harika dönemde gösterdiği yüksek performansı aratan Brezilyalı, özellikle bu yıl kötü bir sezon geçirdi ve ayrılık sinyalleri verdi.

Marcelo'ya birçok kulüpten teklif olduğunu yazan Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin de Marcelo'yu istediğini iddia etti..

Talibi çok olan Marcelo'nun 2022'ye kadar sözleşmesi olması ve yüksek maaşı kulüpler için sorun yaratıyor.