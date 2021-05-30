İspanyol basını Fenerbahçe'nin Marcelo ile ilgilendiğini yazdı
İspanyol basını Fenerbahçe'nin Real Madrid'in sol beki Marcelo ile ilgilendiğini yazdı.
Haberi duyuran Mundo Deportivo gazetesi Marcelo'nun geleceğinin belirsiz olduğunu yazdı.
Real Madrid'in harika dönemde gösterdiği yüksek performansı aratan Brezilyalı, özellikle bu yıl kötü bir sezon geçirdi ve ayrılık sinyalleri verdi.
Marcelo'ya birçok kulüpten teklif olduğunu yazan Mundo Deportivo, Fenerbahçe'nin de Marcelo'yu istediğini iddia etti..
Talibi çok olan Marcelo'nun 2022'ye kadar sözleşmesi olması ve yüksek maaşı kulüpler için sorun yaratıyor.
Video Haberler
- Pendik'te velayet saldırısı: Yol kesip dehşet saçtılar
- Genç kıza taciz iddiası! Yakalayıp yumrukladılar
- Yolcu uçağında yarasa paniği
- Karnından çıkanları 3 sağlık personeli 1 saatte saydı
- Şerife teyzenin kaybolan köpeğiyle buluşma anı
- Ağaçtan düşen yavru kargaya şefkat eli
- Adrasan'da görüntülendi... Zehirli ve çok tehlikeli
- Kılıçdaroğlu'ndan açılışta gönderme
- Nesli tükenme tehlikesi altında
- Yolda gördüğü yılanı ezmemek için uzun süre dil döktü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den dikkat çeken SADAT iddiası
- İşte, intihar gecesi trafiği
- Saray'dan Peker'e yanıt
- Soylu’nun çaresizliği ve Erdoğan’ın açık tehdidi
- Nerede olduğunu açıkladı, Sancak yanıt verdi!
- Peker'in iddialarının odağındaki SADAT için
- Peker'in, El Nusra iddiasının ardından Davutoğlu çıkışı
- AKP'de Sedat Peker çatlağı
- Peker'in Erdoğan'a verdiği mesaj ne?
- Atatürk'e lanet okunmasının ardından AKP'den açıklama