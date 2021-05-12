Ümit Özat'tan tepki çeken Fenerbahçe paylaşımı!

12 Mayıs 2021 Çarşamba, 01:08

Fenerbahçe'nin eski takım kaptanı Ümit Özat son zamanlardaki açıklamalarıyla taraftarın tepkisini çekmeye devam ediyor.

Sivasspor mağlubiyetinin ardından da geçen sezon özel turnuvada kazanılan kupayı paylaşarak, "3 yılda kazanılan tek kupa. Hayaller/Hayatlar." dedi.

Özat'ın yaptığı bu paylaşım sarı lavicertli taraftarlardan tepki aldı. Özat, gelen tepkilerin ardından "Gerçekleri söyleyen bir tane adam yok diye bugün bu haldeyiz. Fenerbahçe hayaller aleminde yaşamaz, hayalleri gerçeğe dönüştürür. En son ne zaman sevindiğimizi hatırlıyor musun?" yazdı.



