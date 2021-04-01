Fenerbahçe'den Galatasaray'a çağrı! "İsterseniz GSTV'de tartışalım"

01 Nisan 2021 Perşembe, 17:05

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu ve Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın kulüp kanallarındaki konuşmaları sonrası sarı lacivertli kulüpten çağrı geldi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a yapılan çağrıda şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüzün resmi belgeler ve kanıtlarıyla talep ettiği, tarih yok sayılamaz dediği; 1959 öncesi Türkiye Şampiyonluklarına dair tamamen kanıtsız şekilde aleyhte iletişim yapan Galatasaray Kulübü'ne açık teklifimizdir!

İstediğiniz mecrada (isterseniz sizin kanalınızda) ister Başkan seviyesinde, ister yöneticiler seviyesinde katılımlarla bu konuyu tüm Türkiye önünde tartışmaya davet ediyoruz!"