Fenerbahçe'den Galatasaray'a sert yanıt! "Yeter artık

01 Nisan 2021 Perşembe, 13:43

Fenerbahçe İletişimden Sorumlu Yöneticisi Metin Sipahioğlu, 1959 öncesi şampiyonluklar ve Galatasaray'ın açıklamalarıyla ilgili kulüp televizyonunda konuştu. İşte Sipahioğlu'nun açıklamaları:

Galataasaray başkanı yine açıklama yaptı. Tek konu Fenerbahçe, Fenerbahçe, Fenerbahçe. Bizden onlarla ilgili bir açıklama gelmedi. Ama onlarda tek konu Fenerbahçe. Galatasaray Başkanının artık art niyetli konuştuğuna inanıyoruz. Bu yayını yapmak zorunda kaldığımız için kullanmak zorunda kalacağımız üslup için özür dileriz.

2 katı yaşımdaki Galatasaray başkanına belgelerle cevap vermek hicap duyduğum bir şey ama onlar bunları söylemekten utanmıyorsa bizim de onlara cevap vermekten ötürü utanacak halimiz yok

Galatasaray başkanının 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı beyanatları konuşacağız. Karşısında nasıl bir lobi faaliyetleri içinde olduğunu değerlendireceğiz.

"GALATASARAY BAŞKANININ YAPTIĞI KASITTIR"

-Mustafa Cengiz'in Fenerbahçe Cumhuriyeti demeci-

Galatasaray başkanını Fenerbahçe ve devletimizi karşı karşıya getirme konusunda ciddi bir şekilde uyarmıştık. Ama bir insan bir şeyi 2 defa üst üste yapıyorsa bu hata değil kasıttır. Çok tehlikeli eyleme misliyle yanıt vermek zorundayız. Fenerbahçe Cumhuriyeti rahmetli Halit Deringör'ün ifade ettiği gibi bir sevgi cumhuriyetidir. Burası Fenerbahçe Cumhuriyeti'dir, bu bir metafordur ama bu Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her zaman duruşu ortadadır, bellidir. Tertemiz tarihi bellidir.

Türkiye Cumhuriyeti tek devlettir ve Fenerbahçe'nin yaptıkları ortadadır. Hangi kulübünse kimse kusura bakmasın cemaatlerin, tarikatların etrafında gezindiği, bugün terör örgütü liderinin "onları himmetlerle ayağa kaldırmamız lazım" dediği ortadadır. Şampiyonluk posterlerinden kimleri çıkardıkları da ortadadır.

Fenerbahçe Spor Kulübünün her zaman duruşu ortadadır ve bellidir. Bu tip metaforlar her kulüpte vardır. Ama bunlarla ayrılıkçı hale getirmek, akılın yaşta değil başta olduğunun en büyük kanıtıdır. Galatasaray taraftarlarının da kullandığı söylemler var.

Galatasaray sosyal medya hesabından paylaşılan -Tek krallık Galatasaraylılık- görüntüsü ekrana getirildi. Tek krallık Galatasaraylılık' yazmışlar. Galatasaray Spor Kulübü, "Türkiye'nin yönetim şeklini tanımıyor, krallık istiyorlar" mı diyelim. Akıl yaşta değil baştadır. Biz bu işlere girmeyiz. Galatasaray'ın sürekli Fenerbahçe'yi devletle karşı karşıya getirmeye çalışıyor, yalan beyanlarla devletimizi meşgul etmekte.

Yeter artık. Türkiye Cumhuriyetinin bunlara ihtiyacı yoktur. Devlet ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirmeye çalışmalarına yanıt vermek zorunda mıyız? Böyle saçmalık olur mu? Her hafta aynı şey oluyor yeter ya. Her şampiyonluğumuzun posteri de ortadadır.

"2014 ŞAMPİYONLUĞUNDAN SONRA AZİZ YILDIRIM'IN 28. ŞAMPİYONLUK VURGUSU EKRANA GETİRİLDİ"

2014'te hem başkan hem de takım kaptanı bazında kaç şampiyonluğumuz olduğu vurgulandı. Zamanında da bu konuya önem verildi. Bu başvurunun zamanlaması ile ilgili de müflis tüccar gibi saçma sapan açıklama var. Bu çalışmalar 5-6 sene öncesine dayanıyor. Zaten 28 şampiyonluk vurgusunu göreve geldiğimizde her zaman yaptık. İlk 2 sene iletişim çalışması yapacağız, derdimizi anlattıktan sonra hukuki başvuruyu da yapacağımızı belirtmiştik. Hukuki başvuruyu da 3. sezonumuzda yaptık. Başarılı olduğumuz veya başarısız oludğumuz bir dönemde yaptığımızla alakası yoktur. Haklı olduğumuz anda yaptık. Suyun karşı tarafı her zaman haksızlığa uğramamışlar, kollandıkları için zamandan bağımsız hak arayışı başvurusunun anlamını anlayamazlar.

Mustafa Cengiz'in "Daha önce reddedilen bir konuda derin kanıt varsa tekra olabilir. Devamlı bunu kaşıyorlar. Hırsız demiyorum ama; bir şeyi yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 59'dan öncesi de olabilir. Siyah Çoraplar vardı..." sözleri için...

Galatasaray'da Divan Başkan Adayı olan Türker Arslan aynı demeci verdi. "Daha önce TFF'ye başvuru geldi reddettik" dedi. Nasıl bir teşkilatla karşı karşıya olduğumuzun açık kanıtı. Bir kere bütün kamuoyu, Galatasaray camiası, Türker Arslan şunu çok iyi bilsin. Ortada büyük bir yalan var. Fenerbahçe, şimdiye kadar herhangi bir kurumu resmi bir başvuru yapmamıştır. Hiçbir resmi başvuru yapmadığımız için Fenerbahçe'ye verilen hiçbir ret yoktur. Bugüne kadar yapılan resmi başvuru, ilk başvurudur. Muhteşem bir başvuru belgesi hazırladılar. Bu başvuru ilk ve tek resmi başvurudur.

Daha önce başvurduğumaz dair bir kanıt varsa çıkarsınlar belgeyi. Çıkartamıyorlar. Çıkartamazlarsa özür dilemeliler. Daha önce bir çok iddiada bulundular. Çıkıp takır takır yalanladık, ama bir özür dilemediler.

Galatasaray başkanı çok tehlikeli bir açıklama yaptı. Tekrar konunun başına döneyim. "Hırsızsınız demiyorum ama" diyor.. Hırsız olduğumuzu ima ediyor. İlk TFF ne zaman kurulmuş. Ne zaman şampiyonluklar yaşanmış. Galatasaray Spor Kulübü'nün tarihi yok sayacak dilekçeler hazırlaması, Türk futbol tarihinin karşısında durmasıdır.

Türkiye Cumhuriyeti 1923'te kuruldu. TFF'de aynı yıl kuruldu. O zamana kadar bölgesel ligler kuruldu. TFF ilk defa 1924'te Ulusal Futbol Şampiyonası düzenledi. TFF'nin internet sitesinde "İlk Türkiye Şampiyonası Ankara'da yapılmış ve şampiyon Harbiye olmuştur" diye net ifade var. "İlk Milli Küme maçları da bu dönemde tertip edilmiştir" açıkça yazıyor. Harbiye'nin kazandığı bu ilk şampiyonaya 12 farklı şehir katılıyor.

Türkiye Şampiyonası 1924 ile 1951 arasında düzenleniyor. 1933'teki şampiyonluğumuzda 16 ve 1935'teki şampiyonluğumuzda ise 24 farklı şehirden takımlar bir araya geliyor. Zamanın cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün beyanatı var. "Bu şampiyonaya gelen tüm takımların masrafları devletimiz tarafından karşılanacak" diyor. Bu belge önemlidir. Atatürk'ün ilk 1924'teki şampiyonaya verdiği önem ortadadır.

"2. Organizasyon 1937-1950 arasında oynanıyor. 3. Organizasyon 1956-58 arasında oynanıyor ve Beşiktaş iki şampiyonluğu kazanıyor. Beşiktaş'ın 1959 öncesi 2 şampiyonluğu bizce haklı olarak sayılmış ve yıldız hesabına katılmıştır.

"BEŞİKTAŞ'IN 5 ŞAMPİYONLUĞU DAHA VAR"





"Beşiktaş haklı bir şekilde aldı" diyorlar. "Çünkü Beşiktaş, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etti" diyorlar. Avrupa şampiyonaları 1955'te başladı. O zaman bütün ülkeler aynı şeyi uygulasın. Bütün ülkeler 1955 öncesi şampiyonlukları saymasın. Böyle saçma bir şey olur mu? Beşiktaş'ın 1959 öncesi iki şampiyonluğu sayıldı. Ancak bize göre 5 şampiyonluğu da var. Beşiktaş'ın başvurusu kabul edilmiş ve 1959 çizgisi indirilmiştir.

Mustafa Cengiz "3-5 maç oynayarak şampiyon oldular" diyor. Tamamen yalan. Önce kendi liginizde şampiyon olmanız lazım. Ondan sonra diğer şehir temsilcileriyle karşılaşıyorlar. Toplamda Milli Küme'de de İstanbul, Ankara ve İzmir Liglerine katılmanız lazım. Bizde 3-5 takımla şampiyonluk yok ama İtalya'da 2 maçla şampiyonluk var. Genoa, 3-4 şampiyonluğu 2 maçta alıyor. Genoa'nın şampiyonlukları amatör dönemde alınmış. Türkiye Ligi'nde 3-5 maçla kazanılmış tek bir şampiyonluk yok. İtalya'da var. Belçika'da ve Almanya'da az maçla şampiyonluk çıkıyor. Ama Türkiye'den çok çok daha az oynanan şampiyonluklar da sayılıyor.





Hollanda'da Ajax'ın 34 şampiyonluğunun 8'i amatör dönemden geliyor. Bir çok ülkede amatör dönemde oynanan şampiyonluklar sayılıyor. Dünya Kupası'nın ilkinde bir çok ülkede futbol amatör. Bu şampiyonluklar eleme usulü oynanmış diyorlar. Bu formatla ilgili yanlış bir ifade. Şehir Ligi'nde şampiyon olacaksınız sonra elemelere katılacaksınız. Bir çok şampiyonluk eleme usulü. Almanya bize çok benziyor. Bizim gibi şehir veya bölge şampiyonları oluyor. Hatta 1903'te Leipzig, eleme usulü kazanıyor ve o şampiyonluklar listesinde yer alıyor. Rapid Wien bugün Avusturya'nın takımı. Zamanında Almanya'da oynadığı için, bugün Almanya bir Avusturya takımını bile şampiyon olarak kabul ediyor. Rapid Wien'in adı, şampiyonluk kupasında adı yazıyor. Adamlar Avusturya takımını şampiyon kabul ediyor.

"Milli Küme ve Türkiye 1. Ligi aynı sezon oynandı. Bir sezonda iki şampiyon kabul edilemez" deniyor. Aynı dönemde oynanmadı. TFF, çağrı yapıyor ve Milli Küme'yi düzenleyelim diyor. TFF, çağrı yapıyor ve Milli Küme'yi düzenleyelim diyor. Buraya katılan takımlar o zaman enayilik yapıyor. O zaman katılıyorlar, şampiyon oluyorlar. Bugün de onu kabul etmiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bir sezonda 2 şampiyon sayılamaz denilerek bu şampiyonluk sayılamaz diyorlar.





1921-22'de İtalya'da ayrılık oluyor ve iki ayrı federasyon oluyor. Bugün İtalya, 2 şampiyonu da tanıyor. Arjantin Ligi hala Açılış ve Kapanış Ligi olarak oynanıyor. Bir sezonda 2 şampiyon çıkıyor.





"GALATASARAY'IN 1923-51 ARASI SADECE 1 ŞAMPİYONLUĞU VAR"

Galatasaray'ın 1923 ile 1951 arası sadece 1 şampiyonluğu var. Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın işine gelmeyecek. Aslında Galatasaray şampiyonlukları saydırmayarak da başarılı. Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın işine gelmeyeceği için her türlü lobi ve faaliyetleri yaparak bugüne kadar saydırtmadılar

Bir çok tez anlattık. Futbol her zaman için o dönemin şartlarında oynandı ve oynanacaktır. Dönemin şartları baz alındığında Federasyon tarafından oynatılan ülke şampiyonluklarını saymaktadır. Her ülkenin sürekli şampiyonlukları sıfırlaması lazım. Bugün futbol hakemlerle oynanıyor. Belki ileride yapay zekayla maçlar yönetilecek. O zaman "Ya artık hakemler bitti, format değişti, o yüzden şampiyonlukları sıfırlayalım" mı diyeceğiz.

Galatasaray Başkanı hırsızlık iması yapıyor. Belge var. O zaman görürsünüz hırsızın kim olduğunu.

Baba Gündüz Kılıç, onların ve hepimizin efsanesi. Ankara Demirspor'da oynamıştır. Galatasaray efsanesini resmi sitesinde Baba Gündüz'ü anlatılırken, "Ankara Demirspor, tarihteki tek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı 1947 yılındaki finalde ise Fenerbahçe'yi 3-0 ve 6-0 yenerken Gündüz Kılıçz da Ankara Demirspor forması giyiyordu" yazıyor. Yani kabul ediyorlar. Hadi şimdi çıkıp Ankara Demirspor'a da itiraz edin. Hadi edin de görelim.

"Haluk Ulusoy döneminde yıldız hesabı yaptılar. Katakulli ile hızlandırılmış yangından mal kaçırılmış 1959 öncesini saydırmadılar. Yaptıkları dilekçeyle itirafçı oldular. Galatasaray, 1959 öncesini kendileri saydırmadığını itiraf etti. 1959 öncesi şampiyonlukları saydırmamak Galatasaray'ın başarısıdır. Galatasaray dışında bu 1959 öncesi şampiyonluklarının karşısında duran bir kulüp yok.

Galatasaray, 100 yılın öyküsü kitabında 1939'da kazandığı Türkiye şampiyonluğu nasıl anlatılmış. Baba Gündüz anlatırken, "1947'deki şampiyonlukta Baba Gündüz de vardı" diyorsunuz. 1939'daki şampiyonluğu sayıyorsunuz. Şimdi ben soruyorum.

"BİZ Mİ HIRSIZIZ, SİZ Mİ HIRSIZSINIZ?"

Algı yapıyorsunuz. Kim hırsız? Türkiye'de 1923'ten bu yana oynanan ve efsanelerimizin şampiyonluklarını yok saymaya çalışıyorsunuz. Hem Baba Gündüz Kılıç'ı hem de 1939'u anlatırken, ilk Türkiye genelindeki şampiyonluğumuz diyorsunuz. Sonra çıkıp dilekçeler veriyorsunuz, 1 saat yayınlar yapıyorsunuz. Sayın Mustafa Cengiz, bu belgelerden sonra kim hırsız?

"HALUK ULUSOYLARLA, TÜRKER ARSLANLARLA BU İŞİN ÜZERİNE GİTTİLER VE ŞAMPİYONLUKLARI KATLETTİLER"

Bir şampiyonluğunuz var diye bu şampiyonlukları katletmeye çalışıyorsunuz. Haluk Ulusoylarla, Türker Arslanlarla bu işin üzerine gittiler ve bunu katlettiler. Tüm Türkiye, Galatasaray dışında bize hak veriyor. Türkiye'nin geneli bu şampiyonlukların ne kadar haklı olduğunu görüyor. Haluk Ulusoy'lar, Türker Aslan'larla katlettiniz bu şampiyonlukları. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız

Bütün Türkiye'ye tek bir sorum var. Çok net! Fenerbahçe'nin 1959 öncesi kazandığı 9, Beşiktaş'ın kazandığı 7 şampiyonluğu var. Galatasaray'ın 1 değil de 8-10 şampiyonluğu olsaydı bu şampiyonluklarla çoktan barışılırdı. Tarih olarak kabul edilirdi.

Bir şampiyonluğunuz olduğu için sizin dışınızda buna itiraz eden yok. Kim hırsız? Biz mi hırsızız, siz mi hırsızsınız? O hırsız ifadesini kullanıyorsunuz ya! Bu kadar ikiyüzlü yaklaşım olursa biz de bunu sormak zorundayız.

Galatasaray'ın 1 değil 9-10 şampiyonluğu olursa tarihle barışılır ve bu anlatılırdı. Bütün spor kamuoyuna soruyoruz. Eğer o dönem Galatasaray'ın 9-10-11 sampiyonluğu olsaydı bu şampiyonluklar sayılmaz mıydı? Türk futbol tarihiyle barışma meselesidir bu. Avrupa'dan emsalleri de ortada. Avrupa'da sayılmama örneği yokHer kulübün başvurusu kendini bağlar. Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği başvurdu. Ancak, ben en çok Galatasaray, Ankara Demirspor'un şampiyonluğuna nasıl itiraz edecek onu merak ediyorum; 'Baba Gündüz Türkiye Şampiyonu' derken.

Ben aile terbiyesi alarak büyütülmüş bir insanım. Galatasaray kulübü başkanına çıkıp bu söylemleri yapmaktan zaman zaman utanıyorum. Ama yapmak zorunda kalıyoruz. Yine yapmak zorunda kalırsak, yine yapırız.