Fenerbahçe'den hazırlık maçı için 'taraftar' açıklaması
Fenerbahçe, Csikszereda ile bugün oynayacağı hazırlık maçına pandamı şartaları nedeniyle taraftar alınmayacağını açıkladı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam Fenerbahçe, bugün Romanya 2. Lig temsilcisi Csikszereda ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası’nda gerçekleştirilecek karşılaşmaya taraftarın alınmayacağını açıkladı.
Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yayımladığı açıklama şöyle:
"Fenerbahçe Spor Kulübü, gücünü her zaman taraftarından alan, Türkiye’nin en büyük spor kulübüdür.
Günümüzün pandemi şartları çerçevesinde, yaklaşık bir buçuk senedir süren ayrılığımız ne yazık ki lig başlayana kadar devam edecektir.
Bu çerçevede, bugün Futbol Takımımızın Topuk Yaylası Tesislerinde yapacağı hazırlık maçında, kurallar çerçevesinde ve elimizde olmayan sebepler dolayısıyla taraftarlarımızın yer alamayacağını açıklamak zorundayız.
Çok yakın zamanda karşılıklı sarı-lacivert tezahüratları yapacağımız günlerde buluşmak dileğiyle…"
Video Haberler
- Çay toplayacakları bahçeden tüp topladılar
- Mersin’de orman yangını
- Rus ve ABD savaş uçakları 2 kez karşı karşıya geldi
- Motosikletten böyle uçtular
- Erzurum'dan getirdiği boğası ile uyuyor
- Muharrem İnce'den videolu 15 Temmuz paylaşımı
- Almanya’da sel felaketi: En az 5 ölü
- Elazığ’da kuyuya düşen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
- İskenderun Körfezi'nde hortum çıktı
- Elektrikli bisikleti yanarken, gözyaşları içinde izledi
En Çok Okunan Haberler
- İşte Melih Bulu'nun yerine getirilen isim
- Son 10 anket! Fark çift hanelere ulaştı
- İşte seçmenin 27.7 ile 'Asla oy vermem' dediği ilk parti
- Bir gece yarısı geldi, bir gece yarısı gitti
- Nedim Şener'e tazminat şoku!
- Aşı uygulamasında güncelleme yapıldı
- Emniyet Müdürü'nü şehit eden polisin ifadesine ulaşıldı
- Gizli ziyarette alınan karar
- Sıla'ya şiddet davasında Ahmet Kural'a hapis cezası
- Gizli ziyarette alınan karar