Manisa Futbol Kulübü, Anıl Koç'u renklerine bağladı
Manisa Futbol Kulübü, Anıl Koç'u transfer ettiğini açıkladı.
TFF 1'inci Lig'in yeni ekibi Manisa Futbol Kulübü transferde gaza bastı.
Son olarak Gaziantep FK'da oynayan Andre Sousa'yı kadrosuna dahil eden siyah-beyazlılar Kasımpaşalı Anıl Koç'u da renklerine bağladı.
Kanatlarda görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan da yer aldı. Manisa FK'ya geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Anıl, "Öncelikle bu takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Manisa Futbol Kulübü'nün hedefleri doğrultusunda burada şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.
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