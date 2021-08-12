Fenerbahçeli Dimitris Pelkas’ın omuzu çıktı!

12 Ağustos 2021 Perşembe, 11:19

Ligin başlamasına günler kala Fenerbahçe'ye Yunan yıldız Pelkas'tan kötü haber geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe 15 Ağustos Pazar günü, Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yunan yıldız Fenerbahçe formasıyla çıktığı 34 maçta 8 gol atıp 8 asist üretti.