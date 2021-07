14 Temmuz 2021 Çarşamba, 11:35

Volkan Demirel ile ortak basın açıklaması düzenleyen Ali Koç, Demirel'in ayrılık kararı aldığını açıkladı.

ALİ KOÇ: "FENERBAHÇE, VOLKAN DEMİREL'İN EVİDİR"

Volkan Demirel'den övgü dolu sözlerle bahseden Koç. "Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra başka hiçbir takımın formasını giymemiş, duruşuyla, Fenerbahçe değerlerine sahip çıkmasıyla tarihe geçmiştir. Volkan, 17 sene boyunca tam 396 maça çıkmış ve yıllarca Milli Takım'ın kalesini korumuştur. Bundan sonra çok iyi bir teknik direktör olmak istediği için yardımcı antrenörlük görevini üstlenmiştir. Volkan Demirel, yuvası olan Fenerbahçe'den bir süre ayrılmak istediğini ve kendi ayakları üzerinde durmak istediğini söyledi. Biz bu düşüncesini saygıyla karşıladık. Fenerbahçe, Volkan'ın yuvasıdır. Ne zaman isterse geri dönebilir. Benim şahsen evine gidip ailece yemek yediğim tek futbolcudur. Ben biraz pres yaptım, kalmasını istedim ama kararına saygı duyuyorum." dedi.

"BUNUN ONURUNU HER ZAMAN YAŞADIM"

Gelecekte teknik direktör olmak istediğinin altını çizen Volkan Demirel, "20 yıl önce bu kulübe girdiğimde ne yapacağını bilmeyen bir gençtim. Şimdi 40 yaşındayım. Hedeflerim var. Kendi doğrularımla, yapacaklarımla yoluma devam edeceğim. Burada olduğum dönemde çok teknik adamlar geldi. Hiçbiri için ayrılık töreni düzenlenmedi. İlk defa bu durum benim için yapıldı. Bu, beni değerli hissettirdi. Vitor Pereira gelmeden önce takımla çalışma fırsatı buldum. Bundan sonra teknik direktör olarak yoluma devam etmek istiyorum. 20 Yıllık devrin sonuna geldik. Artık yuvadan uçma vakti. Önümde çok güzel bir kariyerin olacağını düşünüyorum. Şu an için kendimle ilgili 3-4 opsiyon var. Burası bittikten sonra önümdeki planlara bakacağım. Bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacım var. Ben her şeyi Fenerbahçe'yi düşünerek hareket ettim. Bunun onurunu her zaman yaşadım. Yaptıklarımın hepsinin arkasındayım." dedi.

"FENERBAHÇE'DE UNUTAMADIĞIM AN SEVILLA MAÇIYDI"

Fenerbahçe'de unutamadığı anı açıkalayan Volkan Demirel "Fenerbahçe'de en unutamadığım an Sevilla maçıydı. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Avrupa Ligi'nde yarı final oynadım. 10 kupa kazandım. İyi ki Fenerbahçe'de yaşamışım. Ben maçlara çıkarken ellerimin içleri terlerdi. Stada gelip sesi kısılana kadar tezahürat yapan, koşulsuz olarak Fenerbahçe'yi ailesi gibi gören tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.