Fenerbahçe'den milli yelkencilere yeni görev
Fenerbahçe Kulübü, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışan Ateş ve Deniz Çınar kardeşleri şube içinde yeni görevlere getirdi.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda erkekler yelken 470 sınıfında ülkemizi temsil eden Ateş ve Deniz Çınar'ın, kulübün yelken şubesinde yeni görevlerine getirildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü yaptığı açıklamada, "1910’lu yıllardan itibaren Türk yelkenciliğinin lokomotifi konumunda bulunan, ulusal ve uluslararası alanda aldığı başarılı sonuçlarla, sahip olduğu kurumsal yapı ve marka değeri ile ülkemizde yelkenin gelişimi adına çok önemli bir yeri olan Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubemizin Sorumluluğu görevine Deniz Çınar getirilmiştir. Şubemizin Başantrenörü ise Ateş Çınar olmuştur." ifadeleri yer aldı.
DENİZ VE ATEŞ ÇINAR KİMDİR?
1995 yılında Foça’da optimist sınıfında yelkene başlayan Deniz Çınar, Optimist, Laser 4.7, Laser Radial, 470 sınıflarında yarışıp ülkemizi sayısız yarışlarda temsil etmişti. Deniz Çınar, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014 , 2015 ve 2016 yıllarında 470 sınıfında Türkiye Şampiyonu olmuş, 2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmişti.
Ağabeyi gibi 1995 yılında Foça’da yelkene başlayan Ateş Çınar, 1999 yılında optimistte Türkiye 3.’lüğü, 2002-2003 yıllarında laser 4,7 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ateş Çınar, 2008 Pekin, 2012 Londra, 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etmişti.
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