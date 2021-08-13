David Luiz: Kalbime dokunan bir teklif almadım
En son Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen David Luiz, İngiliz basınına verdiği röportajda, kendisine gelen transfer tekliflerini değerlendirdi.
İngiltere Premier Lig'de son olarak Arsenal'de forma giyen David Luiz, İngiliz Daily Mail Gazetesi'ne röportaj verdi.
Türkiye'de adı Beşiktaş ile anılan David Luiz, şu ana kadar aldığı tekliflerin kalbine dokunmadığını ve yüksek seviyede futbol oynamak istediğini dile getirdi.
Kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediğini belirten Luiz, "Benim için her şey eskisi gibi olacak. Yeni kulübümün hırslı bir kulüp olmasını istiyorum. Şu ana kadar gelen tekliflerin hiçbirisi kalbime dokunmadı. Yüksek seviyede kalmak istiyorum, belki de bu Premier Lig olur" dedi.
34 yaşındaki oyuncu, "Arsenal'de oynadığım dönemde amacım her şeyi kazanmaktı. İki yıl oynadım ve iki kupa kazandım. Şu anda kulübün uzun vadede başka bir projesi olduğunu düşünüyorum. Farklı fikirler var... Benim fikrim ise kazanmak, hem de bir an önce kazanmak. Ben kupaları yarın değil bugün kazanmak istiyorum. Dolayısıyla fikirlerimiz çatıştı ve ayrılık kararı aldık." ifadelerini kullandı.
Yıldız oyuncu, "Portekiz, Fransa ve İngiltere'de oynadığı sürece kupalar kazanan David Luiz kariyer mottosunu da başarı üzerine kurmuş durumda. Arsenal'de oynadığı dönemde kendisini sık sık eleştiren Jamie Carragher'ı da bu yönde cevap veren David Luiz, "Carragher benim Premier Lig'e yakışmadığımı söylüyor. Carragher kim? Carragher bu ligde hiç şampiyonluk kazanmadı. Algı kelimesini kullanıyorum. Hepsi bu kadar. Benim hakkımda bu görüşe sahip olmaya karar veren bu insanların algısını değiştirmek için mücadele etmeyeceğim. Her antrenman yaptığımda veya oynadığımda elimden gelenin en iyisini yaptım. kalbimle oynadım. Hiçbir şeyden kaçmaya çalışmadım. Hep gerçek yüzümü gösterdim." dedi.
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