Fenerbahçeli Sait Yılmaz'dan, "tam destek" açıklaması
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi Sait Yılmaz, camia olarak, Ali Koç yönetiminin TFF'ye karşı açtığı davaya destek vermesi gerektiğini savundu.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticilerden Sait Yılmaz, Ali Koç yönetiminin, 3 Temmuz sürecine ilişkin TFF'ye açtığı davaya destek verdiğini ve tüm camianın bu konuda tek vücut olarak hareket etmesi gerektiğini söyledi.
Kadıköy Belediyesi Meclis Başkanlığı görevini de sürdüren Yılmaz, Fenerbahçe'nin tüm darbelere rağmen ayakta kaldığını vurgularken 250 milyonluk davanın camianın yaşadığı zararları karşılamayacağını da belirtti.
Yılmaz şu açıklamayı yaptı:
Yüz yıllık geçmişini bir kaç maça sattı dediler Fenerbahçe için. Yüz yıllık kuvayi Milliye ruhuna pranga vurmaya kalktılar. Yüz yıllık Mustafa Kemal’in askerlerini zincirlemeye çabaladılar.
Lakin, yüz yıllık Atatürk sevdasına çarptılar,çarpıldılar ve dağıldılar.
Başta o günün iktidarını da kurtaran ve Cumhuriyetin en güçlü kalesi olarak Fenerbahçe‘nin surlarına çarpıp devrilen hain FETÖ terör örgütüne dur diyen ilk durak olarak tarihi bir duruş sergileyen Fenerbahçe spor kulübü her türlü saygıyı haketmektedir.
Uğradığı saldırılar karşısında pek çok maddi değerini yitirmek pahasına, manevi değerlerinin paha biçilmez değer ve saygınlıkta olduğunun inancıyla her türlü riski göze almış..
belki de dünyada eşi emsali olmayan asalet timsali asil ve büyük taraftarlarının destanı henüz yazılmadı.Ancak artık yazılacak.
Hem tarihe hem de bu hainler ve benzerleri bir daha teşebbüs etmesin diye yazılacak..
Bundan sonrasını hem TFF düşünsün hem de UEFA ..
Elbette Türkiye'nin en büyük camiası Fenerbahçe'ye haksız yere saldıranlarda bundan ders çıkarmalı.
Bizler futbolda ve diğer branşlarda rakibiz rekabet ederiz edeceğiz ancak düşman değiliz. Böyle de bir algı oluşmasın. Düşmanlık yapamayız ve yapmayacağız. Ancak mücadelemizi kaldığımız yerden devam ettireceğiz.
Hepimize yakışan,dar günde olana dilimizi değil elimizi uzatmak olmalı
Kaldı ki bu bizlerin mensup olduğu binlerce yıllık Türk örf ve adetlerinin geleneğidir.
Tabii bu arada maddi kayıplarımızın telafisini ilkin affedersiniz olarak karşılanması şiddetle beklediğimiz özrün ilk hamlesi olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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