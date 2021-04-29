Fenerbahçeli Serdar ve Sinan sahada kapıştı

0-0 biten Alanyaspor maçının son dakikalarında Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sinan Gümüş sahada tartıştı, arkadaşları ikiliyi ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2021 Perşembe, 22:41
Fenerbahçeli Serdar ve Sinan sahada kapıştı
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Fenerbahçe'de sinirler gerildi.

Teknik sorumlu Emre Belözğlu'nun sinirlerine zor hakim olduğu maçta oyuncular da sahada tartıştı.

0-0 biten Alanyaspor maçının son dakikalarında Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sinan Gümüş sahada ağız kavgası yaparken, arkadaşları ikiliyi ayırdı.


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