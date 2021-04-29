Fenerbahçeli Serdar ve Sinan sahada kapıştı
0-0 biten Alanyaspor maçının son dakikalarında Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sinan Gümüş sahada tartıştı, arkadaşları ikiliyi ayırdı.
Fenerbahçe'de sinirler gerildi.
Teknik sorumlu Emre Belözğlu'nun sinirlerine zor hakim olduğu maçta oyuncular da sahada tartıştı.
0-0 biten Alanyaspor maçının son dakikalarında Fenerbahçeli Serdar Aziz ile Sinan Gümüş sahada ağız kavgası yaparken, arkadaşları ikiliyi ayırdı.
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