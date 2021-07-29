Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil'den orman yangınlarına dair paylaşım
Fenerbahçeli yıldız Mesut Özil, orman yangınları için önlem çağrısında bulundu.
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil, orman yangınları için farkındalık paylaşımı yaptı.
Manavgat ve Osmaniye'nin ardından Mersin'de de görülen orman yangını pek çok insanın canını yakarken, Mesut Özil de bu durum karşısında tepkisiz kalmadı.
Yıldız futbolcu, şu an gündemde olan orman yangınları için, kişisel sosyal medya hesabından Orman Genel Müdürlüğü'nü de etiketleyerek önlem çağrısı yaptı.
Özil, "Spor yaparken yorulunca derin bir nefes alırım, sonra aklıma ormanlar gelir, iyi ki varlar derim. Aldığınız nefesin ve ormanların değerini bilin. Ormanlarda yangına neden olacak davranışlardan kaçının." ifadelerini kullandı.
#YangınıÖnle @OGMgovtr pic.twitter.com/VD9NrCJqDE— Mesut Özil (@MesutOzil1088) July 29, 2021
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