Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti
1962-64 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tuncay Becedek yaşamını yitirdi.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Tuncay Becedek vefat etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "1962-64 yıllarında formamızı giyen, 1963-64 sezonundaki şampiyon kadromuzda yer alan eski futbolcularımızdan Tuncay Becedek'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tuncay Becedek'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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