Milli yüzücü Ümitcan Güreş olimpiyat kotası kazandı
Fenerbahçeli milli yüzücü Ümitcan Güreş erkekler 100 metre kelebekte elde ettiği dereceyle olimpiyat kotası kazandı.
Fenerbahçe'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada milli yüzücü Ümitcan Güreş'in olimpiyat kotası kazandığı ifade edildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Edirne’nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Turkcell Yıldız Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme yarışlarında mücadele eden Fenerbahçeli milli yüzücümüz Ümitcan Güreş, erkekler 100 metre kelebekte 51.91 yüzerek Olimpiyat kotası kazandı."
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