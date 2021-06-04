Fenerbahçe'nin radarındaki Boateng'in gönlü Roma'dan yana

04 Haziran 2021 Cuma, 11:52

Daha önce adı Fenerbahçe ile de anılan Bayern Münih'in tecrübeli savunmacısı Jerome Boateng, La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Roma, Lazio ve Monaco'nun da radarına girdi.

İtalyan basınının haberinde, Boateng'in Roma'ya gitmek istediği detayına da yer verildi.

Roma'nın yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun da Boateng'in transfer edilmesinde ısrarcı olduğu ifade edildi.

Boateng yaptığı açıklamada, “Hangi takıma gideceğime dair netleşmiş bir kararım yok. En üst seviyede kesinlikle 2-3 yıl daha oynayabileceğime inanıyorum” diye konuştu.



32 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 39 maçta 2 gol atıp 1 de gol pası üretti.