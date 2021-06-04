Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella: "Vodafone Park'ı örnek alacağız"

04 Haziran 2021 Cuma, 11:09

Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Stadio Artemio Franchi Stadı'nın yeniden düzenlenmesi adına Vodafone Park'ı örnek alacak.

Yeni Franchi Stadı'nın projesi için Vodafone Park'ı örnek alacaklarını söyleyen Floransa Belediye Başkanı Nardella,

"Beşiktaş'ın stadını ben de ziyaret ettim. Vodafone Park, Yeni Franchi Stadı'na benzer özelliklere sahip. Harika bir restorasyon örneği var. Yöneticiler de bana her şeyi anlattı. Aynı zamanda bu stat Beşiktaş'a şans getirdi. Şampiyonluk kazandılar." açıklamalarında bulundu.

Dario Nardella, "Beşiktaş harika restorasyon örneği, mağazalar, ticari alanlar gibi güzel olan bir stat. Vodafone, yılda 8 milyon Avro ödüyor. Şehir içinde çok güzel bir konuma sahip. Beşiktaş, yaklaşık 110 milyon yatırım yaptı. Benzer özellikler olacak." dedi.