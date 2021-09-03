<p>Fenerbahçe'de transferin son günlerinde takımdan ayrılacak isimler kararlaştırılıyor.</p>
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Fenerbahçe'de transferin son günlerinde takımdan ayrılacak isimler kararlaştırılıyor.

<p>Max Meyer'in de gelişiyle orta sahada oluşan kalabalık sonucu Jose Sosa'nın da takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.</p>
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Max Meyer'in de gelişiyle orta sahada oluşan kalabalık sonucu Jose Sosa'nın da takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu.

<p>35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe'de istenen performansı verememesi ve yüksek maaşı, Vitor Pereira'nın kendisini kadroda istemediği söylentilerini güçlendirdi.</p>
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35 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Fenerbahçe'de istenen performansı verememesi ve yüksek maaşı, Vitor Pereira'nın kendisini kadroda istemediği söylentilerini güçlendirdi.

<p>Sosa'dan bu ayrılık iddialarına cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.</p>
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Sosa'dan bu ayrılık iddialarına cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

<p>Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından "Her şey yalan, tek gerçek Fenerbahçe" notu düştüğü sarı-lacivert formalı bir fotoğrafını paylaştı.</p>
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Arjantinli oyuncu, sosyal medya hesabından "Her şey yalan, tek gerçek Fenerbahçe" notu düştüğü sarı-lacivert formalı bir fotoğrafını paylaştı.

<p>Geçtiğimiz sezon Trabzonspor 'dan bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Sosa, Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 41 resmi maçta 4 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.</p>
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Geçtiğimiz sezon Trabzonspor 'dan bonservis bedeli ödenmeden kadroya katılan Sosa, Sarı Lacivertli ekipte çıktığı 41 resmi maçta 4 gol, 3 asistle skora katkı sağladı.

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