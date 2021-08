Afganistan’ın ilk kadın orkestra şefi Negin Khpalwak ülkesinden ayrıldı

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 14:51

Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederken, ABD de yeni rejimden kaçan binlerce kişinin daha tahliyesine yardımcı olmak için Kabil havaalanını kontrolü altına aldı.

Ülkedeki ilerleyişi giderek hız kazanan Taliban’ın ele geçirdiği bölgelerden özellikle kadınlara, sanatçılara ve merkezî rejimle bağlantıları olan kişilere yönelik şiddet haberleri gelirken, Afganistan’dan da ciddi bir göç dalgası da başlamış durumda.

Son olarak Afganistan’ın ilk kadın orkestra şefi Negin Khpalwak da, Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk etti. Khpalwak'ın Kabil Havaalanı'nda ailesiyle birlikte Amerikan uçağına bindiğini, İtalya'da yaşayan opera sanatçısı Pervin Çakar duyurdu.

Opera sanatçısı Pervin Çakar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Khpalwak'a ulaşamadığını, kendisinin hayatıyla ilgili kaygılı olduğunu açıkladı. Bir gün sonra orkestra şefine ulaştığını duyuran Çakar, Khpalwak ile konuştuğunu, kendisinin can güvenliği için gizli bir yerde bulunduğunu belirtti. Çakar, bugün attığı tweet ile Khpalwak'ın ülkeyi terk ettiğini duyurarak, "Müzisyen arkadaşım Negin Khpalwak şu an Kabil havaalanında ailesiyle birlikte Amerikan uçağına bindi. 'Benim için dua et ve bir gün mutlaka buluşacağız' dedi. Dualarım onun için!" yazdı.