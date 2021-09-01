Özkan Uğur’un Ferhan Şensoy'la son telefon konuşması

01 Eylül 2021 Çarşamba, 13:29

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy’un ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken sanat dünyasından birçok isim sosyal medya hesaplarından üzüntülerini paylaştı.

Ünlü müzisyen Özkan Uğur da Şensoy ile ilgili duygularını sosyal medyadan paylaştı.

Ferhan Şensoy ile son konuşmasını anlatan Uğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Son telefon konuşmamızda ‘Şahları da Vururlar’ oyununu bir daha sahneye koyacaktı. Beraber olacaktık. 1980 yılında askerden döndükten sonra Fuat, Ferhan Şensoy’un ‘Şahları da Vururlar’ oyununun müziklerini yapmıştı. ‘Gel beraber akustik gitarlarla söyleyip icra edelim’ dedi. Sonra da Kahraman Bakkal Süper Markete karşı oyununun müziklerini yaptık ve zaman zaman sahnede oyuncu olarak yer aldık.

Tiyatronun ilk tozunu Ferhan Şensoy Orta Oyuncuları'nda yuttum. Benim için konservatuar eğitimi gibiydi. Ferhan’cım Orta Oyuncular'da öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Yapı endüstri merkezinde ve küçük sahne tiyatrolarında unutulmaz günler yaşadık.

Bir gün Mazhar Ankara’dan Şahları da Vururlar oyununu seyretmeye gelmişti oyundan ve müziklerinden çok etkilendiğini söyledi ve oyundaki iki şarkıya yeni söz yazdı. Döndü pervaneler (Ele güne karşı yapayalnız) Gam yeme sen ey Süreyya (Yalnızlık ömür boyu) şarkısı oldu.

Allah rahmet eylesin, çok üzgünüm başımız sağolsun. Usta kalem çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Bir devir kapandı. Ailesine tiyatro camiasına sevenlerine sabırlar diliyorum. Nur içinde yat Ferhan’cım.”