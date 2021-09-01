Mazhar Alanson: Ferhan Şensoy'un oyunu olmasaydı belki MFÖ olmayacaktı
Türkiye tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy'un ölümü sonrası sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaşan Mazhar Alanson MFÖ'nün kuruluşunda Şensoy'un önemini vurguladı.
Tiyatro, sinema ve televizyonun usta oyuncusu Ferhan Şensoy, önceki gün yaşamını yitirdi. Haziran ayında anjiyo geçiren, ardından da anjiyoya bağlı olarak gelişen komplikasyonlar nedeniyle bir süre önce tedavi görmeye başlayan usta sanatçı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ferhan Şensoy, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.
'FERHAN'IN OYUNU OLMASA İKİ ŞARKIMIZDAN MAHRUM KALACAKTIK'
Şensoy'un ölümünün ardından pek çok sanatçı duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı. MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson da o isimlerden biriydi.
"Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı" diyen Alanson, Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat ile Özkan'ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkıları da çok iyiydi.
Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın besteledigi 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı' diğeri 'Yalnızlık Ömur Boyu' oldu.
Ferhan'ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı."
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