Ferhan Şensoy'un 'Elveda SSK' kitabıyla ilgili soruya daha önce verdiği yanıt

28 Ağustos 2020 Cuma, 12:42

Tiyatro sanatçısı ve yazar Ferhan Şensoy'un 2005 yılında yayımlanan "Elveda SSK" romanında yer alan, Şükrü isimli roman karakterinin bir kediye tecavüz etmeyi düşündüğü bölüm sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Kitabın söz konusu sayfasını paylaşan sosyal medya kullanıcılarından bazıları ifadeleri 'korkunç' olarak nitelendirirken, bazıları ise bir kitabın tek bir sayfa ile yargılanamayacağını ve 'karakterin düşüncesinin yazarın düşüncesi olamayacağını' ifade ettiler.

'YAZAR GÖRDÜĞÜNÜ YAZAR'

"Soru Cevap" isimli podcast'inin 3 Temmuz'da yayımlanan bölümünde konuya dair konuşan Şensoy, bir dinleyicisinin sorduğu soruya "Yazar gördüğünü yazar" sözleriyle yanıt veriyor.

Dinleyicisinin "Keşke bu kitabı yazmasaydım dediğiniz bir kitabınız var mı?" sorusuna Şensoy'un verdiği yanıtın tamamı şöyle:

"Yazmayı istemeseydim yazmazdım zaten.

Ben hayatta hiçbir şeye 'keşke' demem. Bazı kitaplarım çok satmıştır, bazı kitaplarım az.

Otobiyografik romanlar yazdığım için diğer roman karakterlerini benimle karıştıranlar oldu.

'Elveda SSK'da Şükrü diye pis bir karakter var. Kediye tecavüz etmeyi düşünüyor. Tiyatroya mektup yağıyor 'Ayıp değil mi Ferhan bey? Size hiç yakıştıramadım...'

Şükrü ile Ferhan'ı aynı yere koyuyor, Şükrü denyosunun bir roman karakteri olduğunu algılayamıyor.

Yazar gördüğünü yazar. Bu toplumun böyle bir kaçınma sistemi var. Horoza tecavüz ediliyor bu memlekette, 'Ferhangi Şeyler'de anlatıyorum. Cinsel evrimini tamamlayamamış bir toplumuz, en basit ihtiyaçlara bile 'ayıp, günah' diyoruz, olan damacanaya oluyor"

Ferhan Şensoy'un "Soru Cevap" isimli podcast'inin ilgili bölümüne buradan ulaşılabilir.