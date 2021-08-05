Ferhat Arıcan İzmir'de coşkuyla karşılandı

05 Ağustos 2021 Perşembe, 10:32

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda paralel bar kategorisinde bronz madalya kazanarak tarih yazan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

Saat 09.00'da Adnan Menderes Havalimanı'na inen Ferhat'ı karşılama töreninde Vali Yardımcısı Erhan Günay, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdür Murat Eskici, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, yöneticiler, sporcular ve taraftarlar hazır bulundu.

Omuzlara alınan Ferhat Arıcan yaptığı konuşmada büyük bir gurur yaşadığını dile getirdi.

"İNANILMAZ BİR GURUR YAŞIYORUM"

Türk spor tarihinde önemli bir başarı elde ettiğini belirten Arıcan, "Gerçekten inanılmaz bir gurur yaşıyorum. Bu sadece cimnastikte değil Türk spor tarihinde bir başarı oldu. Bu başarı bir ekip işi, hep beraber başardık. Çok güzel başarılar elde ettik. Bu madalya inşallah geleceğin yeni nesillerine umut ışığı olacak. Daha da büyük başarılar kazanacağız. Bu olimpiyat madalyasıyla çığır açacağız. Bu mükemmel karşılama için herkese çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"SPOR TARİHİMİZ DEĞİŞTİ"

Tokyo'daki Yaz Olimpiyat Oyunları'nın Türk spor tarihini değiştirdiğini diye getiren Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, "Bu olimpiyat bence amatör branşlarda tarihimizin değişeceği ilk olimpiyat oldu. Daha önce belli branşlarda başarı sağlıyorduk. Ancak bu olimpiyatlarda ilk defa cimnastikte önemli bir başarı elde ettik. Okçulukta da başarı sağladık. Bu sadece Ferhat'ın başarısı değil tüm ekibin başarısı. Tüm cimnastik ekibimiz İzmirli. Hepsi çok iyi yarıştı, finallere geldi. Ferhat gümüş madalyayı kıl payı farkla kaçırdı" yorumunu yaptı.

"FERHAT ARTIK BİR SPOR ELÇİSİ"

Ferhat'ın başarısının sorumluklarını daha da artıracağını belirten Sepil, "Başarının nasıl geldiğini öğrendik. Ciddi çalışma ve organizasyon meselesi. İzmir'e çok güzel tesis yapıldı. Spor Bakanlığı'nı ve Spor İl Müdürlüğü'nü kutluyorum, çok destek verdiler. Ferhat sadece cimnastikçi değil bir spor elçisi. Cimnastik tüm ülkelerin başarılı olmak istediği bir branş. Bunu yapabilmek için mental olarak çok iyi hazırlanmak lazım, Ferhat buna örnek olacak. Göztepe olarak amatör branşlarımızdan olimpiyatlara gençlerimizi göndermek en büyük misyonumuz. Kızımız Yasemin Ecem Anagöz okçulukta bizi temsil etti. Amatör branşlar beni en az futbol kadar heyecanlandırıyor" dedi.



