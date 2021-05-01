Formula 1 Portekiz GP'de pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

01 Mayıs 2021 Cumartesi, 18:36

Formula 1'de sezonun üçüncü yarışı öncesinde yapılan sıralama turlarında ilk sıra Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu. İlk antrenman seansında pistin en hızlı ismi olan Bottas, sonraki antrenmanlarda ilk sırayı takım arkadaşı Lewis Hamilton ve Max Verstappen'e kaptırmıştı. Bottas, 1.18.348'lik derecesiyle kariyerinde 17. kez yarışa ilk sıradan başlayacak.

HAMILTON YAVAŞLADI

Sürücüler klasmanında Max Verstappen'in bir puan önünde lider olan Lewis Hamilton ise takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.007 saniye gerisinde kalarak ikinci oldu. Geçtiğimiz yılki yarışı ilk sıradan başlayarak kazanan Hamilton, önceki yıla göre daha yavaş bir zaman turu elde etti. Hamilton, 2020'de 1.16.652 ile ilk sırayı alırken bu yıl 1.18.355 zaman turuyla sıralama turlarını tamamladı.

RED BULL'DA SORUN DEVAM EDİYOR

Üçüncü antrenman seansının en hızlısı olan Max Verstappen, ilk sıranın 0.398 saniye gerisinde kaldı. Takım arkadaşı Sergio Perez, Bottas'ın 0.542 saniye arkasına düşerken yarınki yarışa dördüncü sıradan başlayacak. Meksikalı pilot ilk bölümde spin atarak çakıl havuzuna girdi. Perez'in aracının kirlendiği belirtilirken hasar olmadığı ifade edildi.

Max Verstappen ise sıralama turları sonucunda üçüncü sıraya yerleşti. Hollandalı pilot sıralama turlarının ilk bölümünde telsizden düzlüklerde hızlanamadığını ve aracın yavaş kaldığını söyledi. Genç pilot antrenman seanslarında da aracında çeşitli sorunlar yaşamıştı.

VETTEL İLK KEZ SON BÖLÜME KALDI

Aston Martin ile üçüncü yarışına çıkan Sebastian Vettel, bu sezon ilk kez son 10 pilot arasına kaldı. 1.19.403'lük derecesiyle Vettel yarınki yarışta 10. sıradan start alacak.

FARKLI LASTİKLER TERCİH EDİLDİ

Sıralama turlarının son bölümünde Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve Valtteri Bottas, sarı logolu orta hamur lastikleri tercih ederken diğer 18 sürücü kırmızı logolu yumuşak lastikleri tercih etti. Bu lastik tercihleriyle Mercedes yarınki yarışta daha uzun bir ilk bölüm geçirme şansı elde etti.

Portekiz GP öncesinde oluşan sıralama ise şöyle:

1.Valtteri Bottas - Mercedes / 1.18.348

2.Lewis Hamilton - Mercedes / 1.18.355 (+ 0.007)

3.Max Verstappen - Red Bull / 1.18.746 (+ 0.398)

4.Sergio Perez - Red Bull / 1.18.890 (+ 0.542)

5.Carlos Sainz - Ferrari / 1.19.039 / (+ 0.691)

6.Esteban Ocon - Alpine / 1.19.042 ( + 0.694)

7.Lando Norris - McLaren / 1.19.116 (+ 0.768)

8.Charles Leclerc - Ferrari / 1.19.306 (+ 0.958)

9.Pierre Gasly - AlphaTauri / 1.19.475 (+ 1.127)

10.Sebastian Vettel - Aston Martin / 1.19.659 (+ 1.311)

SÜRÜCÜLER KLASMANI

Lewis Hamilton - 44

Max Verstappen - 43

Lando Norris - 27

Charles Leclerc - 20

Valtteri Bottas - 16

Carlos Sainz - 14

Daniel Ricciardo - 14

Sergio Perez - 10

Pierre Gasly - 6

Lance Stroll - 5