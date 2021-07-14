Fernando Torres Atletico Madrid’e antrenör olarak döndü
Atletico Madrid’in efsanevi isimlerinden Fernando Torres, kulübün U-19 takımının başına geçti.
AS gazetesinde yer alan haberde, son olarak Japonya ligi ekiplerinden Sagan Tosu’da forma giyen ve 2019 yılında futbol kariyerini noktalayan Fernando Torres’in antrenörlüğe başlayacağı belirtildi.
İspanyol forvetin Atletico Madrid’in 19 yaş altı takımının başına geçeceği ifade edilirken Torres’in gerekli kursları tamamladığı kaydedildi.
“GERİ DÖNMEK İSTİYORUM”
Torres, geçtiğimiz yılın eylül ayında verdiği röportajda Atletico Madrid’de sorumluluk almak istediğini vurgulayarak şunları söylemişti, “Hazır olabilmek ve bir şeyleri üstlenebilmek için çalışmam gerekiyor. Atletico’ya geri dönmek ve takıma daha fazla yardım etmek istiyorum.”
Kariyeri boyunca Chelsea, Milan, Liverpool, Atletico Madrid ve Sagan Tosu formalarını giyen Fernando Torres, 715 maçta 255 gol kaydetmişti.
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