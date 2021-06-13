Festival salonlara geri dönüyor!

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 40. İstanbul Film Festivali 18 Haziran - 4 Temmuz tarihleri arasında sinemalara geri dönüyor; Atlas 1948 Sineması ve Kadıköy Sinemaları’nda ve çevrimiçinde izleyicilerle buluşuyor. İstanbul Film Festivali’nin Uluslararası Yarışması da bu ay yapılacak. Programda yer alan 16 uzun ve 6 kısa metrajlı filmin filmonline.iksv.org’da çevrimiçi gösterimi yapılacak. Festival biletleri passo.com.tr/tr üzerinden ve İKSV ana gişeden 14 Haziran Pazartesi 10.30’da başlayacak İKSV Lale Kart üyelerine yönelik indirimli ön satışların ardından, 17 Haziran Perşembe 10.30’da genel satışa açılıyor.

40. İstanbul Film Festivali Uluslararası Yarışma jüri başkanı yönetmen Radu Jude, jüri üyeleri yönetmen Mahnaz Mohammadi, oyuncu Katia Goulioni, oyuncu Numan Acar, fotoğrafçı, yönetmen Fabrizio Maltese. Uluslararası Yarışma filmleri ve yönetmenleri ise şöyle: “Sansür” Prano Bailey-Bond, “Kod Adı: Nagazaki” Fredrik S. Hana, “Bekâretin Sonu” George Peter Barbari, “Nemesis” Thomas Imbach, “Şubat” Kamen Kalev, “Madalena” Madiano Marcheti, “Cryptozoo” Dash Shaw, “İnsan Faktörü” Ronny Trocker, “Ulbolsyn” Adilkhan Yerzhanov, “Dirlik Düzenlik” Nesimi Yetik (Ulusal Yarışma filmleri ile gösterilecek), “Örümcek ve Kız” Ramon Zürcher & Silvan Zürcher.