3 ilde FETÖ operasyonu! 17 gözaltı
Balıkesir merkezli 3 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 3 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu iddiasıyla 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balıkesir, İstanbul ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan iki şüpheli aranıyor.
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