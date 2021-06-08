LGS sorularında yayınevi skandalı! 'Şaibe' iddiaları ortaya atıldı

08 Haziran 2021 Salı, 09:31

LGS'de çıkan çok sayıda sorunun özel bir yayınevince basılan deneme testlerindeki sorularla benzer olduğu belirtilirken öğrenciler, “Sınav iptal edilsin” çağrısı yaptı. Öte yandan Matematik testindeki soruların zorluk derecesi eğitimcilerin tepkisini çekti.

ÖĞRENCİ VE VELİLERDEN ÇAĞRI

Birgün'den Mustafa Bildircin imzalı habere göre, Türkiye genelinde 1 milyon 243 bin 801 öğrencinin katılımıyla Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın ardından, “Sorular önceden biliniyordu” iddiaları gündeme geldi. İki oturum halinde 973 sınav merkezinde gerçekleştirilen merkezi sınavın Matematik testindeki soruların, bir yayınevinin deneme sınavında sorduğu sorularla çok benzer olduğu bildirildi.

"İÇİMİZİ RAHATLATIN, ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİYLE OYNAMAYIN"

Sınava giren öğrenciler, Matematik testinde yer alan 10 sorunun, bir yayınevinin LGS hazırlık kitabındaki sorularla örtüştüğünü aktardı. Öğrencilerin anlattığına göre, deneme testindeki soru kalıpları bire bir alınarak sayılar değiştirilerek öğrencilere soruldu. Öğrencilerin iddiası üzerine veliler de çocuklarına destek için sosyal medyada kampanya başlattı. İddiaların araştırmasını isteyen veliler MEB’e, “İçimizi rahatlatın, çocuklarımızın geleceğiyle oynamayın” diye seslendi.

ÖĞRETMENLER SORULARA TEPKİLİ

LGS Matematik testindeki soruların zorluğu da tepkilere yol açtı. Eğitimciler, öğrencilerin bir buçuk yıldır yüz yüze eğitimden uzak kaldığının altını çizerek, “Böyle bir dönemde soruların zorluğunun ölçüsü kaçırılmamalıydı” dedi. Soruları sosyal medya hesabından paylaşan çok sayıda Matematik öğretmeni, “Bizim bile kolaylıkla çözemeyeceğimiz sorular neden yüz yüze eğitimden uzak kalan öğrencilere soruldu?” diye sordu.

Geçen yıl da bazı okullarda Covid-19 temaslı veya testi pozitif çıkan öğrencilerin diğer öğrencilerle aynı yerde sınava girdiği ortaya çıkmıştı.

ZİYA SELÇUK'A SORULAR

LGS’ye yönelik iddialar TBMM gündemine de taşındı. CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçıkla paralellik gösterdiği iddiasının altını çizerek Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a şunları sordu:

• 2021 LGS sorularının bir yayınevine ait kitapçık ile paralellik gösterdiği bilgileri doğru mudur?

• Hangi alanlarda kaç soru bu yayınevinin kitapçığı ile paralellik göstermektedir?

• 2021 LGS soruları daha önce herhangi bir alanda yayımlanmış mıdır?

• İptal edilmesi düşünülen soru var mıdır?

• 2021 LGS ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

ŞUBE MÜDÜRÜNÜN OĞLUYLA GÖRÜŞMESİNE İNCELEME

Bilecik’te ise LGS sınavı arasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşinin okul bahçesine alınarak çocuğuyla görüştürüldüğünü öne süren velilerin tepkileri üzerine Valilik konuyla ilgili inceleme başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilimiz Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda yapılan Liseye Giriş Sınavı ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyuruluyor” denildi.