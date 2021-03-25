KHK'li akademisyen iş cinayetinde yaşamını yitirdi
Munzur Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde çalışırken 1 Eylül 2016'da 672 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevden alınan Doç. Dr. Mustafa Çamaş, iş cinayetinde yaşamını yitirdi.
Munzur Üniversitesi’nden KHK ile ihraç edildikten sonra inşaatta çalışmaya başlayan Doç. Dr. Mustafa Çamaş çalıştığı iş yerinde üzerine vinç düşmesi nedeniyle yaşamını yitirdi.
İş cinayeti, 22 Mart Pazartesi günü saat 09.30 sıralarında Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bulunan Organize Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Gelişim Sünger fabrikasında çalışan 41 yaşındaki Çamaş, halatı kopan vinç kolunun altında kaldı.
Tonlarca ağırlıktaki demir yığının altına kalıp ağır yaralanan Çamaş'ı gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Mustafa Çamaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
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