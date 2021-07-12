FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MİT tarafından yakalandığını duyurduğu FETÖ'nün üst düzey ismi Orhan İnandı örgütün Orta Asya genel sorumlusu olduğunu itiraf etti. DHA’nın aldığı bilgilere göre Orhan İnandı, FETÖ elebaşının kaldığı Pensilvanya ile ilgili kapsamlı bilgiler verdi. Adliyeye sevk edilen İnandı, tutuklandı.
KAPSAMLI İFADESİ ALINDIKTAN SONRA TUTUKLANDI
MİT’in operasyonu ile Kırgızistan’da yakalanan Orhan İnandı, 6 Temmuz’da Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Ankara Cumhuriyet Savcısı Birol Tufan tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İnandı’nın gözaltı süresinin 11 Temmuz’a kadar uzatıldığı belirtildi. İnandı’nın kapsamlı ifade alma işlemi dün tamamlandı. Bugün adliyeye çıkartılan İnandı tutuklandı.
İNANDI, FETÖ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ VERDİ
Orhan İnandı’nın firari örgüt üyelerine Kırgızistan pasaportu temin ettiği ve örgütün parasını yönettiği belirlenmişti. İnandı’nın FETÖ’nün Orta Asya sorumlusu olduğunu kabul ettiği bildirildi. İnandı’nın, FETÖ elebaşı Gülen’in kaldığı Pensilvanya’daki örgüt yapısı ve bağlantıları, örgütün diğer üyeleri ve faaliyetleriyle ilgili detaylı bilgiler verdiği ifade edildi.
Video Haberler
- Çin’de otel çöktü: 1 ölü, 10 kayıp
- Belediye, kanoladan kendi akaryakıtını üretiyor
- Fren yerine gaza basınca komşusunun bahçesine uçtu
- Suyu çekilen gölün içinden otomobil çıktı
- Oto tamircisi yanmaktan son anda kurtuldu
- Rus askeri römorkörü İstanbul Boğazı'ndan geçti
- Küçükçekmece'de boş binada yangın
- Çiftçi, tarlasında aslan ve kartal figürlü objeler buldu
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
En Çok Okunan Haberler
- Bir kripto para vurgunu daha
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler
- Esenyurt kavgasının altında ne var?
- AKP'li vekillerin Erdoğan'dan isteği
- Seçmeninden MHP'ye rest
- ABD'li rapçi canlı yayında öldürüldü!
- Altaylı'dan Garipoğlu ailesine sert tepki
- Haklarında suç duyurusunda bulunuldu