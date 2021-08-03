FETÖ'nün 'sınav yolsuzluğu' soruşturmasında 10 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün sınav yolsuzluklarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 2012 Jandarma Astsubaylık Sınavı sorularını alan ve aracılık eden 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı soruşturması kapsamında, "FETÖ üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı" belirtildi.
Sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli olmak üzere toplam 10 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.
Açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğü bildirildi.
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