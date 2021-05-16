Feyenoord taraftarı, seyircisiz maçta meşalelerle tribüne girdi

16 Mayıs 2021 Pazar, 18:57

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 34. haftasında oynanan Feyenoord - RKC Waalwijk karşılaşmasına Feyenoord taraftarları damga vurdu.

UEFA Konferans Ligi'ne kalma iddiasını son haftaya dek sürdüren Feyenoord'un Waalwijk'i 3-0 mağlup ettiği maç sırasında De Kuip Stadyumu'nun dışında toplanan Feyenoord taraftarları, meşaleler yakarak ve tezahüratlar yaparak takımlarına destek oldular.

Taraftarın desteği, maçın ikinci yarısında bir adım öteye taşındı. 67. dakikada kapıları aşarak stadyuma giren düzinelerce taraftar, meşaleler yakarak stadyuma girdi ve saha kenarına kadar geldi. Hakem Bas Nijhuis karşılaşmayı durdururken, kırmızı-beyazlı oyuncular saha kenarına gelerek taraftarı alkışladılar. 2016-17 sezonunda Fenerbahçe'yi de çalıştırmış olan Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat ise bu arayı oyuncularına taktik vermek için kullandı.

Taraftarların beş dakika sonra stadyumu olaysız bir şekilde terk etmesiyle mücadele kaldığı yerden devam ederken, Feyenoord karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanarak ligi Avrupa potasının dışında, beşinci sırada tamamladı.

Taraftarların meşaleli desteğinden görüntüler:



