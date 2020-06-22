Feyzioğlu devrede: Krizin çözüleceğine inanıyorum

22 Haziran 2020 Pazartesi, 15:33

Feyzioğlu beraberindeki TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret ederek, bir süre görüştü. Görüşmenin ardından basına açıklama yapan Feyzioğlu, şunları söyledi:

“Biz Türkiye Barolar Birliği olarak baroların yapısını ve seçim sistemini ilgilendiren kanun teklifi ön hazırlıkları ile ilgili Meclis’te çok yoğun bir çalışma içindeyiz. Altını çizerek söylüyorum çoklu baroyu doğru bulmuyoruz. Bunun yanlışını da gerekçeleri ile anlatıyoruz.

POLİS İZİN VERMEDİ

Bugün bazı baro başkanlarımız çeşitli illerden Ankara’ya geldiler ve şehir girişinde kısa bir yürüyüş yaparak, Anıtkabir’e geçmek istediler. Silahsız saldırısız şiddetsiz yürüyüş yapmak temel haktır. Polis ise otobüslerle Anıtkabir’e gidilebileceğini ama yürüyüşe izin vermeyeceklerini söyledi. Ben ve bazı baro başkanlarımız şehir dışından gelen baro başkanlarımızı Anıtkabir’de bekliyorduk.

BAKANLAR, EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ, TBMM BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜM

Haberi alınca önce saygı duruşumuzu gerçekleştirdik. Sonra TBB YK üyeleri ve oradaki tüm baro başkanları şehir girişine intikal ettiler. Ben de o andan itibaren Adalet ve İçişleri Bakanlarımızla, Ankara Valimizle, Emniyet Genel Müdürümüzle görüşüyorum. Kimseye zararı olmayan bu yürüyüşün engellenmesinin yanlış olduğunu izah ediyorum. En son sayın Meclis Başkanımıza gittim. Kendisi de devrede. Krizin kimseye faydası yok. Çözüleceğine inanıyorum.

MESLEKTAŞLARIMIZ VE VATANDAŞLARIMIZ KRİZ DEĞİL ÇÖZÜM İSTİYOR

Biz TBB olarak yürüyüşe katılmıyoruz. Onun yerine Meclis’te çalışmayı tercih ediyoruz. Ancak yürümek isteyen başkanlarımızın bu taleplerini saygıyla karşılıyoruz. Temel haklarının engellenmesini doğru bulmuyoruz. Belki bazıları sorunlara yaklaşımımızdaki yöntem farklarından düşmanlıklar yaratmak isteyebilir. Buna gerek yok. Meslektaşlarımız da vatandaşlarımız da kriz değil çözüm istiyor. Kavga değil huzur istiyor.

HEPİMİZİN HOŞGÖRÜLÜ OLMASI LAZIM

Hepimizin birbirimize hoş görülü olması lazım. Biz TBB olarak meslektaşlarımızın dağ gibi birikmiş sorunlarını çözmek için çalışıyoruz. Tüm barolarımızla da bu konuda her zaman olduğu gibi işbirliği yapmaya devam ediyoruz.”