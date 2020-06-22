Sivas Barosu Başkanı: fotoğrafın paylaşımı konusunda uyarmıştım

22 Haziran 2020 Pazartesi, 14:56

Sivas Barosu Başkanı Hacı Yılmaz Demir, Metin Feyzioğlu ile görüntü veren 15 başkanın müdahale olduğunu duyar duymaz Ankara sınırındaki meslektaşlarının yanına geldiğini, görüntünün gayriihtiyari çekildiğini ve fotoğrafın paylaşımı konusunda uyarmasına rağmen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun paylaştığını söyledi.

Anıtkabir'e giden baro başkanlarının da daha sonra polisin izin vermemesi üzerine oturma eylemine geçen başkanların yanına desteğe gittikleri öğrenildi.

Evrensel'e konuşan Demir'in konuşması şu şekilde:

"Bizim amacımız yürüyüş sonrası onları Anıtkabir'de karşılamaktı. Sonrasında polis müdahalesi geliyor denilince tabii ki bir arada olmak, onlara destek vermek zorundayız. Koşa koşa buraya geldik. Metin başkanın paylaştığı fotoğraftan kaynaklı olarak ayrışma veya ikinci bir program söz konusu değil. Hatta şahsım anlamında, Sivas Barosu Başkanı olarak paylaşımda bulunmaması konusunda kendisini uyardım. Ama kendi takdiridir. Kamuoyunda farklı algılanıyor bu durum. Metin Feyzioğlu kendi içinde bir organizasyon yaptı diye ama öyle değil. Biz meslek odaklı olarak buraya geldik ve sürece dahil olduk. Bütün başkanlarımız burada şu an"