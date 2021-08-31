FIFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasında düdük çalacak.
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Macaristan ile İngiltere takımları arasında 2 Eylül Perşembe günü oynanacak 2022 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu müsabakasını yönetecek.
Macaristan'ın Budapeşte şehrindeki Puskas Arena Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.
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