FIFA'dan "kural değişikliği" açıklaması

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 18:38

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), son günlerde oyun kurallarında değişiklik yapılacağı ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

FIFA, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"FIFA olarak, Hollanda'daki bir gençlik turnuvasında, oyun kurallarında yapılan deneysel değişiklikleri deneme niyetiyle ilgili olarak son günlerde medyada dolaşan hatalı haberlere açıklık getirmek istiyoruz.

FIFA olarak, haberlerde belirtilen değişikliklerin hiçbirini denemeye niyetimizin olmadığını, bu değişikliklerin ne kendi bünyemizde, ne de IFAB'taki meslektaşlarımızla tartışılmadığını teyit ederiz."

NE OLMUŞTU?

İspanya basınından Mundo Deportivo, FIFA'nın şu değişiklikleri yapmak istediğini öne sürmüştü:

- Oyun süresini 30'ar dakikalık 2 devreye bölmek, her kesintide oyunu ve süreyi de durdurmak

- Sınırsız değişiklik yapma imkanı. Salgın nedeniyle uzatma yapılmayan oyunlarda beş oyuncu değişikliği yapma imkanı vardı.

- Ayakla başlama vuruşu yapmak.

- Sarı kart gören oyuncu, 5 dakika kenarda bekleyecek.