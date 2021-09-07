Fikri Sağlar'dan Millet İttifakı'na 'Sinei millete dönün' çağrısı
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Yargıtay açılışında yaşananlara tepki göstererek Millet İttifakı'na TBMM’den çekilme çağrısında bulundu.
Eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Yargıtay açılışındaki ortaya çıkan tabloyu, “Türkiye’nin artık ılımlı İslam devleti olduğunun açıklanması” şeklinde yorumlayarak CHP’ye ve Millet İttifakı bileşenlerine TBMM’den çekilme, sinei millete dönme çağrısı yaptı.
56 İslam ülkesi içinde tek laik ülke olan Türkiye’nin bugün irticanın had safhaya ulaştığı, tarikatlar ve cemaatlerin hilafeti yeniden getirmeye çalıştığı bir ülke haline geldiğini iddia eden Sağlar. “CHP Atatürk’ün partisiyse, genleri değişmemişse yapması gereken şey sinei millete dönmektir. Başka çıkış yolu yok. Demokratik yoldan bu iktidarı değiştirmenin tek ama tek yolu budur. Toplumun yüzde 73’ü laiklik ilkesine dokunulmamasını istiyor. Laiklik olmadan demokrasi de özgürce bir yaşam da olmaz diyor. Yargı bağımsızlığı olmaz diyor. Yüzde 82’si yargıya güvenmiyor. Böyle bir noktada sen hâlâ duruyorsan, bunları çoğaltamıyorsan, oyları düşse bile Recep Tayyip Erdoğan hâlâ birinciyse burada bir yanlış var. O yanlışı düzeltmek için halkın arasına dönüp halktan yeniden icazet almak gerekiyor. Aksi halde Türkiye bütün mal varlığıyla yanar. Adımız ve ulusumuz da yanar” diye konuştu.
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