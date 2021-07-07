Fikri Sağlar'dan 'muhalefet adayı' uyarısı: Geleceğimiz söz konusu

Eski Devlet ve Kültür Bakanı CHP'li Fikri Sağlar, yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı eçimleri için muhalefetin ilk turda ortak adayla girmesini ve "işi birinci turda bitirmesi gerektiğini" belirtti.

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:04
Fikri Sağlar'dan 'muhalefet adayı' uyarısı: Geleceğimiz söz konusu
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Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları sürüyor. Son olarak tartışmalara katılan Fikri Sağlar da muhalefetin ilk turda tek adayla seçime girmesi gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunn Sağlar, "Önümüzdeki seçimde muhalefet bir ortak adayda birleşerek işi 1. turda bitirmeli. Ancak genel başkanlar aday olursa, birleşme sağlanamaz, parçalı muhalefet Erdoğan'ın yolunu açar, 2. turu dahi zora sokar" dedi.

"Geleceğimiz söz konusu" uyarısında bulunan Fikri Sağlar, "Genel başkanlar özveri gösterip aday olmamalı" açıklaması yaptı.


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