Fikri Sağlar'dan 'muhalefet adayı' uyarısı: Geleceğimiz söz konusu

07 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:04

Muhalefetin Cumhurbaşkanlığı adayı tartışmaları sürüyor. Son olarak tartışmalara katılan Fikri Sağlar da muhalefetin ilk turda tek adayla seçime girmesi gerektiğini savundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunn Sağlar, "Önümüzdeki seçimde muhalefet bir ortak adayda birleşerek işi 1. turda bitirmeli. Ancak genel başkanlar aday olursa, birleşme sağlanamaz, parçalı muhalefet Erdoğan'ın yolunu açar, 2. turu dahi zora sokar" dedi.

"Geleceğimiz söz konusu" uyarısında bulunan Fikri Sağlar, "Genel başkanlar özveri gösterip aday olmamalı" açıklaması yaptı.